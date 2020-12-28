Азербайджан оценил роль России и Турции в урегулировании в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4275b0a8-49b8-11eb-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Азербайджанские власти особо отмечают роль России и Турции как гарантов соглашения по Нагорному Карабаху, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Можно особо отметить роль Российской Федерации и Турецкой Республики как гарантов соглашения от 10 ноября, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Азербайджана также подчеркнули, что соглашение создало новую реальность в регионе и обеспечит долгожданный мир и стабильность.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана опубликовало список военнослужащих, погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе. В списке значатся имена 2823 человек.

Ранее между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными в рамках реализации трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Как рассказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, самолётом ВКС РФ в Баку доставлены двое азербайджанцев и возвращены в Ереван четверо армянских военных.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

1 декабря Минобороны Турции сообщало, что Анкара и Москва договорились о создании совместного центра наблюдения и контроля за режимом перемирия в Нагорном Карабахе. Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявлял, что мониторинговый центр будет создан на территории Азербайджана, в него войдёт равнозначное число военнослужащих из Турции и РФ.