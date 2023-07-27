Азербайджан обвинил Францию в предвзятом отношении к провокациям Еревана МИД Азербайджана: Франция проявляет молчание в отношении армянских провокаций

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Франция проявляет молчание в отношении армянских провокаций и предвзято относится к Баку, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления Министерства Европы и иностранных дел Франции о блокаде Лачинской дороги. Дипломат подчеркнул, что подобное поведение демонстрирует ошибочность проводимой Парижем политики. Он также напомнил о решении Международного суда относительно полной легитимности пограничного пункта пропуска «Лачин».

Мы категорически отвергаем утверждения о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном, сделанные Министерством Европы и иностранных дел Франции 27 июля. Неприемлемо, чтобы французская сторона <...> ошибочно расценивала создание Азербайджаном пограничного пункта пропуска «Лачин», как противоречащее обязательствам, — говорится в заявлении Гаджизаде.

По словам дипломата, Франция забыла, что именно решением от 6 июля Международный суд подтвердил полную легитимность пограничного пункта пропуска «Лачин», заявления Армении о ликвидации этого пункта и выводе пограничников были единогласно отклонены. Он подчеркнул, что Баку обязуется осуществлять контроль и прозрачность на границе, предотвращать использование Лачинской дороги в незаконных целях и не допускать злоупотреблений.

Гаджизаде указал, что армянская сторона не отказалась от провокаций, включая открытие огня по пункту пропуска и отправку грузовых автомобилей без разрешения Азербайджана. Несмотря на это, Баку создал условия для проезда армянских жителей через этот пункт.

В контексте всех этих вопросов тот факт, что французская сторона по-прежнему проявляет молчание в отношении армянских провокаций и предвзято относится к Азербайджану, демонстрирует, что проводимая Францией политика ошибочна, — отметил Гаджизаде.

Он призвал европейских партнеров «еще раз подумать, чему служат подобные заявления против Азербайджана», подчеркнув, что таковые не помогают поддерживать мир и стабильность в регионе.

Ранее посол Франции в Азербайджане Анн Буайон заявила, что власти Азербайджана обязаны разблокировать движение по Лачинскому коридору. 26 июля в МИД Азербайджана заявили, что расценивают факт направления армянской стороной автоконвоев на азербайджанские территории без согласования с Баку как очередную провокацию. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия представляют собой посягательство на территориальную целостность и суверенитет государства.