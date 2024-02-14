Азербайджан обвинил Армению в провокации с использованием дрона МО Азербайджана: ВС Армении запустили разведывательный дрон в Кельбаджаре

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Армянский дрон попытался провести разведывательные полеты над позициями Вооруженных сил Азербайджана в Кельбаджарском районе, заявило Министерство обороны республики. В ведомстве добавили, что войска заставили коптер развернуться. Баку обвинил Ереван в провокации.

В Минобороны Азербайджана отметили, что дрон был запущен подразделениями ВС Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Зеркенд Басаркечарского района. В ведомстве уточнили, что коптер был замечен в 12:25 по местному времени (11:25 по московскому времени).

Благодаря бдительности наших подразделений беспилотник был вынужден развернуться назад, провокация была предотвращена, — заявили в ведомстве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Минобороны республики приказало солдатам вооруженных сил не провоцировать обострение конфликта на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации. Глава кабмина отметил, что «Баку ведет политику, направленную на срыв мирного процесса всеми возможными способами».

13 февраля в азербайджанской Госпогранслужбе заявили о проведении «операции возмездия» в ответ на действия ВС Армении. В ведомстве подчеркнули, что Баку намерен решительно отвечать на каждую провокацию, направленную на обострение обстановки на границе.