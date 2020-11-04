Азербайджан обвинил Армению в полном уничтожении Физули в Карабахе

https://static.news.ru/photo/7c9e3f0a-1e81-11eb-94b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/XinHua/Global look Press

Армянские Вооружённые силы практически полностью разрушили населённый пункт Физули в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Третьего ноября Алиев дал интервью британскому информационному агентству Reuters. Во время беседы он рассказал, что азербайджанские войска, войдя в Физули, не нашли места, чтобы водрузить флаг.

Наши военные не могли найти там место, чтобы водрузить флаг — не было ни одного уцелевшего здания. Физули, который во время существования СССР был крупным городом, армяне сравняли с землей. В Зангилане единственным уцелевшим зданием была школа для детей военнослужащих, — пояснил генпрокурор.

Он рассказал о преступлениях Армении против мирного населения Азербайджана и отметил, что возбуждено уголовное дело в связи с разрушением большинства из 700 памятников и исторических зданий в регионе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности прекратить вооружённый конфликт как можно скорее. При этом он подчеркнул, что власти Армении должны взять на себя обязательства по освобождению остальных территорий, которые Баку считает оккупированными.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.