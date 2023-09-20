Азербайджан обвинил Армению в обстреле гражданских объектов в Шуше ГП Азербайджана: ВС Армении обстреляли гражданскую инфраструктуру Шуши

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ВС Армении в ночь на 20 сентября обстреляли гражданскую инфраструктуру города Шуша в Карабахе, заявил представитель пресс-службы азербайджанской Генпрокуратуры Кянан Зейналов, передает «Интерфакс-Азербайджан». В ведомстве отметили, что был нанесен ущерб стратегическим объектам.

По данным ГП, в результате обстрелов в энергоснабжении города периодически возникали перерывы. По всем фактам возбуждено уголовные дела, ведутся следственные мероприятия.

До этого ГП Азербайджана сообщила, что в Шуше в результате обстрела погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления госрезерва Видади Фархадов. В ведомстве заявили, что удар был нанесен армянскими военными. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе. Основной ее целью является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.