Азербайджан обвинил Армению в нарушении гуманитарного перемирия

https://static.news.ru/photo/0ce21c72-112a-11eb-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Власти Армении грубо нарушили договорённости о гуманитарном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Они демонстрируют безразличие к урегулированию конфликта путём переговоров. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

Азербайджан, в очередной раз продемонстрировав добрую волю, согласился на гуманитарное прекращение огня в 00:00 18 октября из принципов гуманизма. Армения, вновь грубо нарушив эти договорённости, демонстрирует продолжающуюся агрессивную политику в отношении Азербайджана и безразличие к урегулированию конфликта путём переговоров, — цитирует «Интерфакс» представителей МИД.

Дипломаты отметили, что Ереван не уважает усилия посредников по прекращению огня. Баку привержен к прекращения огня, но оставляет право ответить для защиты гражданского населения.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны Азербайджана заявили, что ВС Армении 18 октября обстреляли позиции азербайджанской армии на госгранице между странами. Обстрелы продолжались с 00:15 по 04:00 по местному времени.

17 октября Баку и Ереван договорились о гуманитарном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 18 октября. Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с коллегами из Армении и Азербайджана ситуацию в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.