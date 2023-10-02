Азербайджан обнародовал детали плана по реинтеграции армян Карабаха Администрация президента Алиева пообещала гарантировать права жителей Карабаха

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Азербайджан. Шушинский район. Вид на город Ханкенди

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов по реинтеграции армян Карабаха, сообщает Vesti.az. В Баку гарантировали равенство прав и свобод каждого жителя региона вне зависимости от его религиозной, языковой или этнической принадлежности. Жителей Карабаха также могут привлечь к работе спецпредставительств главы государства.

Именно эти органы будут управлять территориями, на которых проживают армяне. Муниципалитеты же сформируют на основе выборов по законам Азербайджана. Жителям Карабаха предоставят право на свободное вероисповедание, сохранение и развитие своей культуры. Кроме того, их могут привлечь к работе в азербайджанских органах внутренних дел. Вопрос с гражданством жителей региона будет решаться на основе соответствующих процедур в соответствии с конституцией Азербайджана.

Отдельное внимание в плане уделяется вопросам социальной сферы. В частности, на жителей региона распространяются все льготы, социальные услуги и программы занятости, реализуемые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Система оплаты труда и социальных выплат в Карабахе не отличается от систем, применяемых по всей стране.

Тем временем российские миротворцы продолжают выполнять миссию по обеспечению безопасности в том числе автомобилей, вывозящих мирных жителей с территории Карабаха через Лачинский коридор. На наблюдательные пункты были доставлены запасы медикаментов, топлива, а также питьевой воды и гуманитарной помощи для нуждающихся.