Алиев назвал страну — виновника новых проблем на Кавказе Алиев: виновником новых проблем на Кавказе станет Франция из-за военной помощи

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Франция, вооружая Армению, может стать инициатором нового потенциального конфликта между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба азербайджанского лидера. Отмечается, что Алиев выразил свою озабоченность по этому поводу.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по региональным вопросам. Президент Алиев особо подчеркнул, что, вооружая Армению, Франция способствует не миру, а новой напряженности в регионе — и в случае, если в регионе случится какое-либо новое противостояние, именно Франция будет его виновником, — говорится в заявлении пресс-службы лидера Азербайджана.

Алиев также отметил, что из-за позиции Франции отказался от переговоров, которые должны были состояться в Гранаде. Упоминание Азербайджана в итоговом заявлении, принятом лидерами Евросовета, Германии, Франции и Армении, является неправильным, поскольку Азербайджан не принимал участия в данной встрече, подчеркнул он.

5 октября главы Украины и Армении прибыли в испанский город Гранада, в котором проходит саммит Европейского политического сообщества. По словам Зеленского, которые приводят украинские СМИ, он обсудил с Пашиняном ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и межрегиональные экономические проекты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев между тем отменил назначенный в Гранаде раунд переговоров с армянским лидером. По данным источников, Азербайджану не нужен такой формат, поскольку Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от него странами.