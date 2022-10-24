Азербайджан направил ноту России из-за шоу «Большая игра» на Первом канале

Посольство Азербайджана в Москве направило официальную ноту протеста России в связи с выпуском передачи «Большая игра» на Первом канале, сообщение диппредставительства имеется в распоряжении NEWS.ru. В тексте говорится, что выступающие в эфире шоу эксперты и политологи неоднократно ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана, а также озвучивали неполиткорректные заявления.

Посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации направлена официальная нота протеста в МИД РФ в связи с появлением 20 и 21 октября 2022 года в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, в которой российские политологи и эксперты армянского происхождения выступили с откровенными антиазербайджанскими выпадами, территориальная целостность Азербайджанской Республики была поставлена под сомнение, а показанная географическая карта нашей страны была искажена, — говорится в сообщении.

Представители посольства подчеркнули, что подобные высказывания реанимируют конфликт и сеют вражду между народами, а сама по себе предвзятая риторика идет вразрез с официальной позицией России. Азербайджанская сторона призвала принять незамедлительные меры по пресечению провокационных действий и высказываний со стороны официальных СМИ.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут в конце октября провести переговоры. Встреча, предположительно, пройдет в Сочи.