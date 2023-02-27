Баку обвинил Ереван в эксплуатации энергетических ресурсов в Карабахе Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении из-за энергоресурсов в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии, сообщается на сайте МИД страны. В рамках процесса, Баку требует от Еревана возмещения ущерба и финансовой компенсации за эксплуатацию энергетических ресурсов в Карабахе и Восточном Зангезуре с 1991 по 2020 годы.

27 февраля 2023 года Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии, — говорится в пресс-релизе.

В Баку отметили, что Армения построила не менее 37 дополнительных несанкционированных гидроэнергообъектов на территории Азербайджана, и тем самым разрушила имеющуюся энергетическую инфраструктуру.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ранее призвал Армению отказаться от деструктивной позиции и вернуться к обсуждению мирного договора. Он подчеркнул приверженность Баку переговорному процессу, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вражде с Ереваном нужно положить конец. Глава государства также призвал показать миру, что можно подписать мирный договор и перевернуть трагические страницы истории.