Хотя на вчерашнем заседании ПАСЕ было отмечено, что ограничение полномочий азербайджанской делегации не означает прекращение участия Азербайджана в других структурах Совета Европы, Баку придерживается иной позиции. Согласно полученной информации, Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением и в настоящее время рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом. Также Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека, — цитирует агентство сообщение.