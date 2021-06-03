Азербайджан и Россия провели межмидовские консультации в Баку

https://static.news.ru/photo/c575b7c8-c460-11eb-a9ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджан и РФ провели межмидовские политические консультации в Баку, обсудили текущую ситуацию в регионе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

3 июня 2021 года в Баку прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации. Вопросы повестки дня двустороннего стратегического партнёрства стали основной темой обсуждения в ходе политических консультаций между делегациями во главе с заместителем МИД Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем МИД РФ Андреем Руденко, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что «стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и последних событиях».

На политических консультациях обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посол России в Армении Сергей Копыркин 2 июня прибыл с рабочей поездкой в приграничную с Азербайджаном Сюникскую область, где ознакомился со службой российских и армянских пограничников.

В административном центре области Капане Копыркина встретил мэр города Геворг Парсян, который рассказал ему о социально-экономической ситуации, а также выразил благодарность России за участие её пограничников в обеспечении безопасности в регионе.