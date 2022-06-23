Азербайджан и Россия усилят сотрудничество в сфере транспорта Азербайджан и Россия намерены подписать ряд документов о расширении сотрудничества в сфере транспорта

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Ильхам Алиев, Владимир Путин

Азербайджан и Россия намерены подписать несколько межправительственных документов, направленных на расширение сотрудничества в сфере транспорта, передает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на источник в правительстве. В частности, речь идет о согласовании проекта по обслуживанию и эксплуатации автомобильного моста через реку Самур.

Между сторонами имеется договоренность о необходимости завершения процесса согласования проекта межправительственного соглашения о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Россия. — NEWS.ru) – «Самур» (Азербайджан. — NEWS.ru) через российско-азербайджанскую государственную границу с целью скорейшего подписания документа, — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что министерствам цифрового развития и транспорта Азербайджана, а также Министерству транспорта России поручено в кратчайшие сроки согласовать проект меморандума о взаимопонимании в области транспорта и транзита. Предполагается, что смешанная комиссия по автомобильному транспорту проведет совещание по этому вопросу.

Источник уточнил, что РФ предоставит Азербайджану три тысячи бланков разрешений для перевозок в третьи страны, 50% из которых — для перевозок в Иран. Баку, в свою очередь, предоставит российской стороне 14 тысяч разрешений для транзитных перевозок и пять тысяч бланков разрешений для двусторонних и транзитных перевозок.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. В ходе визита планируется обсудить реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана.