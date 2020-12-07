Азербайджан и Армения проведут встречу по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/ec00ba82-3888-11eb-9405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Баку и Еревана встретятся и обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе после того, как ситуация в зоне конфликта будет стабилизирована. Об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

По его словам, присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе создаёт условия для восстановления стабильности в регионе. Дипломат подчеркнул, что Ереван готов обменять пленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех».

11 декабря парламент Азербайджана планирует рассмотреть на пленарном заседании указ президента Ильхама Алиева об отмене режима военного положения с 12 декабря. Оно было введено с 28 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе, писал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

После подписания этого соглашения в Ереване вспыхнули протесты. Недовольные решением властей представители оппозиции требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и пересмотра соглашения. Во время акции протеста 5 декабря вышедшие на улицы люди пришли к особняку Пашиняна и потребовали, чтобы 8 декабря он объявил о своей отставке. Сам политик обратился к народу, но проигнорировал тему сложения полномочий.