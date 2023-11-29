Азербайджан и Армения обсудят делимитацию на условной границе 30 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шахин Мустафаев

Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы 30 ноября проведут переговоры на условной границе с Газахским районом, сообщило APA со ссылкой на армянские СМИ. Делимитацию обсудят вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

Вице-премьеры Азербайджана и Армении обсудят делимитацию границы. <...> Встреча пройдет на границе Газах — Иджеван, — говорится в сообщении.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван полностью признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. Также Симонян допустил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть подписано в течение двух недель, если в Баку проявят к этому политическую волю.

В конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы помочь в запуске процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Глава МИД отметил, что для этого процесса необходимо использовать карты, сохранившиеся со времен СССР, которые имеются в распоряжении у Москвы. По его словам, это понимают партнеры и Россия не пытается делать из этого большую проблему. Лавров заявил, что Ереван может использовать для этой цели дипломатические инструменты с участием Евросоюза и США.