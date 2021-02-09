Азербайджан и Армения обменялись пленными

https://static.news.ru/photo/b6b2ff86-6b08-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По его словам, в Баку доставлен один пленный, а в Ереван — пятеро.

Сегодня осуществлён очередной обмен пленными. В результате проведённой работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолётом ВКС РФ доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных, — цитирует РИА Новости Мурадова.

Он подчеркнул, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трёхстороннего соглашения.

Ранее руководитель Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян и глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев обсудили обмен пленными и поиски пропавших без вести в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Встреча состоялась на нейтральной территории в приграничной зоне, недалеко от общины Ерасх.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.