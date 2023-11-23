Азербайджан и Армения договорились о встрече по делимитации границы В Баку подтвердили информацию о встрече с представителями Армении 30 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан и Армения договорились провести встречу по делимитации границы двух стран, сообщили в азербайджанском МИД. По данным ведомства, пятое заседание комиссий состоится 30 ноября.

Согласно достигнутой договоренности, 30 ноября в пограничном регионе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоится очередное, пятое, заседание комиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией, — говорится в сообщении.

О планах Армении и Азербайджана провести 30 ноября встречу по вопросу демаркации госграницы ранее объявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что размещение сил ОДКБ на армяно-азербайджанской границе помогло бы обеспечить безопасность Армении, которую сейчас не обеспечивает миссия Евросоюза. Захарова считает, что заявления Еревана по ОДКБ являются попыткой «спихнуть ответственность» за свои просчеты.

Представитель МИД также отметила, что Ереван стремится вести переговоры с посредниками со стороны США и ЕС, но в этих регионах не заинтересованы в установлении мира, а преследуют цель вытеснения России с Южного Кавказа. Также дипломат заявила, что Франция, выступая на стороне Армении, передала Еревану под видом военной помощи «неликвид».