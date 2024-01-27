Азербайджан хочет вновь открыть туристическое представительство в России Азербайджан хочет возобновить работу турпредставительства в России в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Баку планирует возобновить работу представительства Государственного агентства по туризму республики в 2024 году в России, заявил ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. По его мнению, это станет шагом в сторону укрепления двусторонних туристических связей и заложит основу «светлого будущего» двух государств.

В 2024 году планируется возобновить работу представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей <...> Мы с оптимизмом смотрим в будущее и будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было светлым, — заявил дипломат.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Транспорт России» заявил, что Москва и Баку планируют до конца 2023 года подписать соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара. По его словам, отрезок соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана.

Весной президент России Владимир Путин говорил, что запуск железной дороги Решт — Астара позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому транспортному коридору «Север — Юг» будут обладать конкурентными преимуществами, подчеркнул глава государства.