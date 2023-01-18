Азербайджан готов подписать мирный договор на основе пяти базовых принципов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Ильхам Алиев

Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией на основе пяти базовых принципов, озвученных президентом республики Ильхамом Алиевым в сентябре 2022 года, сообщил глава отдела пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде. По его словам, Баку также готов провести переговоры с Ереваном по данному вопросу в кратчайшие сроки.

Мы еще раз заявляем, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение на основе пяти основных принципов и провести следующую встречу по переговорам в качестве инициатора текста указанного соглашения в короткие сроки, — сообщил Гаджизаде.

В ответ на заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о том, что Ереван уже месяц ждет предложений от Баку по мирному соглашению, он сказал, что Баку представил текст документа в Женеве 2 октября 2022 года. Гаджизаде добавил, что третья встреча представителей Армении, Азербайджана и России должна была состояться в Москве 23 декабря 2022 года, однако Ереван отказался от участия.

Как известно, Азербайджан представил текст мирного соглашения в Женеве 2 октября прошлого года и обсуждение документа продолжилось в Вашингтоне. Несмотря на договоренность о проведении третьей встречи в Москве 23 декабря 2022 года в качестве продолжения переговорного процесса, армянская сторона не участвовала во встрече в одностороннем порядке, тем самым, к сожалению, сорвав переговорный процесс, — добавил Гаджизаде.

Ранее Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов. По его словам, в их основе лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

18 января премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор на основе Пражского заявления, но действия Баку противоречат его международным обязательствам.