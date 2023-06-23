Азербайджан допустил заключение мира с Арменией до конца 2023 года Глава МИД Азербайджана допустил заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан до конца 2023 года, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью Reuters. Дипломат отметил, что если Ереван не готов к этому, то подписание договора может быть отложено.

Если Армения проявит волю, и будет не только выступать с заявлениями, но и предпринимать какие-то практические шаги, то, думаю, что потенциально можно прийти к соглашению даже раньше конца года, — заявил глава МИД Азербайджана.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает Карабах частью Азербайджана, но необходимо, чтобы Баку предоставил гарантии армянскому населению региона. Однако, по словам Байрамова, в таких гарантиях нет необходимости, а само требование равносильно вмешательству в дела страны. Азербайджан не принимает такое предварительное условие по ряду причин, указал глава МИД.

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Самым принципиальным является следующее: это внутренний, суверенный вопрос. Конституция Азербайджана и ряд международных конвенций, участником которых является Азербайджан, обеспечивают все необходимые условия для того, чтобы гарантировать права этого населения, — подчеркнул дипломат.

Байрамов добавил, что в переговорах был достигнут «некоторый прогресс». При этом он задался вопросом, почему Пашиняну потребовалось два с половиной года для того, чтобы признать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Ранее Пашинян сообщил, что главы МИД двух стран на следующей неделе проведут встречу в Вашингтоне, на которой обсудят ситуацию в Карабахе и мирный договор. Вашингтонская встреча глав МИД Армении и Азербайджана изначально была намечена на 12 июня, но была перенесена.