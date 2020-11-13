Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара

https://static.news.ru/photo/f53d1a04-2731-11eb-af5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Баку дал согласие на отсрочку для Еревана на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября. Об этом сообщил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Власти Армении передали эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способностью единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению, — приводит его слова ТАСС.

По словам Гаджиева, Баку дал своё согласие на отсрочку из гуманитарных соображений.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий. В пятницу, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о создании Межведомственного центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху. Организация поможет беженцам вернуться домой и окажет содействие в восстановлении инфраструктуры. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье два самолёта с российскими миротворцами и техникой прибыли в Ереван.