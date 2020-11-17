Азербайджан будет добиваться от Армении компенсации за нанесённый ущерб

https://static.news.ru/photo/e7a42790-28a6-11eb-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баку намерен добиваться от Еревана возмещения ущерба, нанесённого армянской стороной в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Политик рассказал, что армянские военные разрушили в центе города все жилые и общественные здания, в том числе и школы. Не осталось ни одного целого строения, только военную часть отстроили.

Они за всё ответят в международных судах. Я ещё раз говорю, сюда прибудут международные организации, эксперты, будет рассчитан нанесённый урон за последние 30 лет, будем добиваться получения компенсации, — сказал Алиев в эфире государственного телеканала AzTV.

Глава Азербайджана также заявил, что Баку будет добиваться у Еревана возмещения за разрушения, устроенные армянским населением, уходящим из Карабаха. По его словам, люди, вырубающие деревья и разрушающие дома и школы в Кельбаджарском районе ответят за это.

Они уничтожали всё это, думая, что азербайджанское население никогда сюда не вернётся, но они глубоко ошиблись, мы вернулись на свою родную землю и всё снова восстановим, — заявил азербайджанский лидер.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Армении и мирное население в воскресенье начали покидать Кельбаджарский район Карабаха.

Баку дал согласие на отсрочку для Еревана на вывод войск из Кельбаджарского района. Она составит 10 дней, до 25 ноября.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване.