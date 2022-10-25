Азбука влияния: зачем Анкара продвигает единый алфавит для соседей РФ Москву обеспокоила идея создать общий алфавит тюркоязычных народов

Фото: Организация Тюркских Государств

Организация тюркских государств (ОТГ) выступила с необычной инициативой — о создании единого алфавита на основе латиницы. Представители Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана объявили об этом проекте на встрече в турецком городе Бурса, где ОТГ провела специальный семинар. Как сообщает агентство Anadolu, на нем было принято решение создать специальную комиссию и тем самым «ускорить языковое сближение и переход тюркских государств на общий алфавит». И хотя в обсуждении участвовали в основном учёные, некоторые эксперты сделали вывод о политической подоплёке проекта, который продвигает Анкара. Мол, её цель — отдалить страны региона от Москвы. Насколько оправданы такие подозрения — в материале NEWS.ru.

На Семинаре по общему алфавиту тюркских государств филологи из пяти стран рассказывали о возникновении и развитии тюркских языков и об исторических процессах в регионе. Они пришли к выводу, что «укреплению духовных связей и экономического сотрудничества» тюркских народов послужит общее письмо. В комиссию по созданию единого алфавита вошли по два представителя от каждой страны — участницы ОТК. Решено, что первое заседание пройдёт в Киргизии.

Напомним, алфавиты Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана перевели на кириллицу в 1939–1940 годах. До этого все они пользовались латиницей. В 2001 году к ней вернулся Азербайджан, в 2021-м — Узбекистан, а к 2025 году на латиницу планирует перейти и Казахстан. Отказы этих стран от кириллицы вызывали дискуссии в России — СМИ писали об «ослаблении политической и культурной зависимости» соседей от Москвы.

Фото: Организация Тюркских Государств

Не обошлось без подобных утверждений и после семинара в Бурсе. Даже несмотря на то что на нём, судя по сообщениям в СМИ, не было политических выступлений и дискуссии ограничились лингвистической темой. Из заметных политиков в семинаре участвовал лишь заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдрым, но лишь потому, что он является главой Совета старейшин ОТК.

Однако отдельные наблюдатели посчитали, что Турция предлагает другим тюркским странам перейти на единый алфавит главным образом в геополитических целях, продвигая свои интересы на жизненно важном для России пространстве.

У ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Александра Князева скептическое отношение к этому проекту.

Создание единого тюркского алфавита, для чего в Организации тюркских государств создана целая комиссия, пока вызывает больше иронии. Учитывая многолетние и пока безуспешные попытки многовариантной латинизации в Казахстане, сохраняющиеся проблемы с латинской версией узбекского языка, внешне вроде бы успешный опыт Туркмении, способствующий тотальной деградации общества. В этом вопросе пока только Киргизия выглядит молодцом, впрочем, этому есть свои причины, — пишет в своём Telegram-канале Князев.

По мнению эксперта МГИМО, все подобные инициативы в странах Центральной Азии лишь порождают новые коррупционные истории — мол, в этом их главный смысл. Если Турция так щедра, что готова платить, то пусть кто-нибудь да заработает, заключает востоковед.

В Киргизии и Казахстане не понимают причину недовольства со стороны российских политиков и экспертов, отметил в беседе с NEWS.ru киргизский политический аналитик Анвар Акматов.

Критикуя наши страны, отказывая им в праве развивать свой язык, переходить на другой алфавит, российские политики и эксперты фактически ставят под сомнения нашу государственность. Но это внутренние вопросы для каждой страны. Турция стоит во главе процесса создания единого алфавита, но она не смешивает вопросы развития языка и государственности, не ставит нам политических условий. А Москва сразу ищет во всем политический подвох, — отметил бишкекский эксперт.

По его словам, кириллица не совсем удобна для киргизского языка.

Мы перешли на кириллицу по распоряжению советского руководства в 1940 году. До этого выходили киргизские книги на латинице, ещё раньше — на арабском алфавите. Лучше бы в Москве обращали внимание на то, что сейчас русский язык в Казахстане и Киргизии остаётся официальным, и на нём общаются и учатся наши граждане, — признал Анвар Акматов.

Латиница лучше кириллицы отображает все звуки не только киргизского, но и других языков тюркских народов бывшего СССР — это подтвердил и профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.

Ещё сто лет назад тюркские советские народы перешли с арабского алфавита на латиницу, и тогда Москва поощряла этот процесс. Но перед Второй мировой войной Сталин этим народам навязал кириллицу. Нынешнее культурно-этническое сближение тюркских народов на основе письменности — это объективный процесс, основанный на опыте ХХ века. Его уже невозможно прервать искусственно, — уверен собеседник NEWS.ru.

Фото: shutterstock

Тогрул Исмаил напомнил, что, например, Азербайджан уже более 20 лет пользуется латиницей, но у него надёжные отношения с РФ. В стране работают на русском языке школы и вузы, и латиница этому нисколько не мешает. Кстати, и Армения, будучи стратегическим партнёром России, пользуется своим историческим алфавитом, и Москва никогда не пыталась перевести армянскую письменность на кириллицу, отметил турецкий политолог.

Между тем в России тоже проживают тюркоязычные народы, а значит, и она имеет непосредственное отношение к тюркскому миру, обращают внимание эксперты. Ее миссия — оставаться для постсоветских тюркских стран посредником и эдаким балансом против китайского и западного влияния. Поэтому Москве не стоит ставить вопросы реформы алфавита выше добрососедских отношений и искать проблемы там, где их нет, убеждены собеседники NEWS.ru.