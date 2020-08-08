Автозак на скорости сбил протестующего в Минске

https://static.news.ru/photo/b74e857a-da9c-11ea-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/nexta_live

Милицейский автозак наехал на одного из участников акций протеста, проходящих в столице Белоруссии.

По словам очевидцев происшествия, после того как к пострадавшему на помощь кинулись люди, в их сторону силовики стали бросать светошумовые гранаты. Молодой человек получил серьёзные травмы, его увезли медики, передаёт Tut.by.

По информации некоторых Telegram-каналов, пострадавший скончался от полученных травм.

В столице Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Как писал NEWS.ru ранее, граната попала на балкон жилого многоэтажного дома в белорусской столице, где проходят акции протеста.