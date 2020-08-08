Автозак на скорости сбил протестующего в Минске

Милицейский автозак наехал на одного из участников акций протеста, проходящих в столице Белоруссии.
По словам очевидцев происшествия, после того как к пострадавшему на помощь кинулись люди, в их сторону силовики стали бросать светошумовые гранаты. Молодой человек получил серьёзные травмы, его увезли медики,
По информации некоторых Telegram-каналов, пострадавший скончался от полученных травм.
В столице Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.
Как писал NEWS.ru ранее, граната попала на балкон жилого многоэтажного дома в белорусской столице, где проходят акции протеста.
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