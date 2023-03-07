Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване

Фото: Андраник Казарян/РИА Новости

Автобус с сотрудниками аппарата премьера Армении попал в ДТП в Ереване, 13 человек доставлены в больницы, сообщает госагентство «Арменпресс». Авария произошла на окраине города, столкнулись BMW и автобус Hyundai. В результате один человек доставлен в медцентр «Астхик», двое — в медицинский центр «Эребуни», еще восемь — в медцентр «Армения».

Автобус, в котором находились работники аппарата премьер-министра, попал в ДТП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП установит следствие, — говорится в сообщении.

Ранее 16 человек пострадали и минимум один погиб в дорожной аварии с участием автобуса на дороге Баку — Шемахы в Азербайджане. В пассажирском автобусе марки Mercedes всего было 55 пассажиров. Он съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.

Как сообщалось, пострадали преподаватели и учащиеся бакинской школы № 279. Им была оказана первая медицинская помощь, затем их госпитализировали, сообщил глава пресс-службы Управления образования города Баку Башарат Мамедов.