Авиакомпания «Туркменистан» возобновляет регулярные рейсы в Россию Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая возобновляет полеты в Москву и Казань

Фото: Марина Лысцева/РИА Новости

Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая 2025 года возобновляет регулярные рейсы в Россию после почти пятимесячного перерыва, сообщила пресс-служба перевозчика. Полеты будут осуществляться по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад, билеты уже поступили в продажу.

Авиакомпания «Туркменистан» с 1 мая 2025 года возобновляет пассажирские рейсы по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад. Авиабилеты можно приобрести в авиакассах, — говорится в сообщении.

28 декабря 2024 года авиакомпания неожиданно объявила о приостановке рейсов в Москву с 30 декабря, первоначально — на месяц. Позже пауза была продлена до мая 2025 года без объяснения причин. Рейсы в Казань не выполнялись с июня 2024 года. Это не первый случай приостановки полетов туркменского перевозчика в Россию. В августе 2023 года рейсы были временно прекращены из-за ситуации в Московской воздушной зоне после инцидента с украинским беспилотником.

В настоящее время, помимо «Туркменистана», рейсы из Ашхабада в Москву выполняет российская авиакомпания S7, которая продолжала полеты в течение всего периода приостановки туркменских рейсов. Возобновление регулярного сообщения между странами должно упростить транспортное сообщение для граждан обоих государств.

До этого авиакомпания «Туркменистан» предоставила пассажирам рейсов, которые должны были отправиться 30 и 31 декабря из Москвы в Ашхабад, возможность добраться до пункта назначения альтернативным маршрутом. Он прошел через Стамбул, а имеющиеся билеты были действительны для перелета без дополнительной оплаты.