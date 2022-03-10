Аваков опроверг сообщения СМИ о своей гибели

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг ранее появившуюся информацию о своей гибели в Харькове. Он сообщил, что на данный момент находится в Киеве.

Аваков опровергает сообщения о том, что его убили в Харькове: он опубликовал видео, на котором утверждает, что находится в Киеве. Помещение на кадрах очень похоже на бункер, — передаёт Telegram-канал RT.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее рассказал, что каждый второй житель Киева покинул город. В итоге, в Киеве на данный момент осталось чуть меньше двух млн человек.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам оказалась неэффективной по вине украинской стороны. Он отметил, что Киев не смог проинформировать население о возможностях эвакуации.