АТОР: Грузия может ввести 90-дневный лимит на пребывание россиян

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Грузия может ввести лимит в три месяца на пребывание в стране россиян из-за роста числа приезжающих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента АТОР по выездному туризму Артура Мурадяна.

Сейчас россияне могут находиться на территории республики в течение года. Однако, в постсоветском пространстве, включая Грузия, наблюдается антироссийская риторика. Поэтому эксперты ожидают введения ограничений на пребывание россиян.

Несмотря на попытки властей выжать максимум из экономического притока из России, как на парламент, так и на президента оказывается колоссальное давление, — пояснил Мурадян.

И, скорее всего, сокращение лимита на пребывание российских туристов с года до 180 или 90 дней произойдет, допускает вице-президент Ассоциации туроператоров. Такой вариант допустил и один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия. Политик считает, что это станет реакцией властей на происходящие события.

Ранее президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией, однако окончательное решение останется за правительством и обществом. Она отметила, что большое число россиян, недавно прибывших в страну, являются вызовом для Грузии.