Удары ВСУ по России: почему не можем защититься, как дроны обходят ПВО

Фото: МО Украины

Эксперты утверждают, что задача состоит не столько в том, чтобы полностью предотвратить, а в том, чтобы уменьшить данную угрозу

12 марта ВСУ совершили рекордное количество нападений на Россию с начала СВО. В разных точках страны горят заводы и нефтебазы, украинские дроны атакуют российские города. Эксперты полагают, что Киев устроил атаки в преддверии президентских выборов в России, которые пройдут 15–17 марта. Почему РФ пропускает удары БПЛА, возможна ли абсолютная защита от дронов?

Как украинские БПЛА атаковали Россию

С самого раннего утра 12 марта украинские беспилотники атаковали российские регионы. По подсчетам Минобороны, российские силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов в разных точках европейской части страны, включая Курскую, Московскую, Орловскую, Тульскую, Нижегородскую области. Главными целями атак стали объекты нефтяной промышленности.

Почти все беспилотники были сбиты, но некоторые все же достигли своей цели. Так, три украинских ударных беспилотника атаковали нефтебазу в Орле, где в результате загорелся крупный резервуар с бензином.

В Курской области от атаки дрона пострадал один человек. Глава региона Роман Старовойт заявил, что местный житель получил легкое осколочное ранение, медики оказали ему необходимую помощь. Из-за угрозы повтора атак всех школьников перевели на дистанционное обучение.

Фото: t.me/glebnikitin_nn Нефтебаза ЛУКОЙЛ в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области дрон атаковал нефтебазу ЛУКОЙЛа. Взрыв раздался около 05:30 по московскому времени, затем начался пожар. Через час огонь потушили, пострадавших нет. Ещё один БПЛА самолетного типа уничтожили ранним утром силы ПВО в Ленобласти. Обломки дрона упали в окрестностях Киришей. Жертв и разрушений нет.

Кроме того, утром 12 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в ангаре рядом с Южной ТЭЦ загорелись паллеты. Позже в МЧС заявили, что угрозы распространения огня с горящего здания на соседние постройки нет. Сообщения о вражеском ударе подтверждений не получили.

Как ВСУ атаковали Белгород

Сильнее всего от атак ВСУ пострадала Белгородская область. 12 марта БПЛА повредили линию электропередачи, оставив без света семь населенных пунктов.

После этого ВСУ обстреляли город Грайворон, где пострадали несколько частных домов и автомобилей. В Шебекино в результате обстрела пострадали три человека, а в самом Белгороде беспилотники атаковали коммерческое предприятие. А позднее еще один дрон врезался в здание городской мэрии. Пострадали четыре человека.

В среду, 13 марта, Белгород атаковали более 60 беспилотников. Один БПЛА врезался в жилой многоквартирный дом, выбив окна в нескольких квартирах и повредив фасад здания. Также, по информации ТАСС, атаке подверглось здание ФСБ в Белгороде, в результате чего были выбиты окна и пострадал фасад.

Фото: t.me/vvgladkov Сильнее всего от атак ВСУ пострадала Белгородская область

Что произошло с Ил-76

По данным Минобороны РФ, вечером 12 марта военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший плановый полет, потерпел крушение в Ивановской области.

В оборонном ведомстве причиной авиакатастрофы назвали возгорание одного из двигателей самолета при взлете. Однако пока непонятно, из-за чего возникла неисправность. На месте крушения ведется расследование.

По словам экспертов, одной из причин катастрофы могло стать некачественное обслуживание машины. Также среди возможных вариантов — неисправность двигателя, большая нагрузка, превышение установленных режимов или повреждение трубопровода с топливом, потому что экипаж не смог потушить огонь. В СМИ отмечают, что Ил-76 спроектирован таким образом, что отказ одного двигателя никак не отражается на способности продолжить полет. По мнению ряда экспертов, из числа рассматриваемых причин катастрофы пока нельзя исключить возможность диверсии.

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press По данным Минобороны РФ, вечером 12 марта военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший плановый полет, потерпел крушение в Ивановской области

Почему ВСУ проводят диверсии в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ сейчас атакуют российские регионы в связи с президентскими выборами. В беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков напомнил слова российского лидера, который указал, что так украинские власти хотят помешать волеизъявлению граждан.

«Во-первых, Киев пытается напугать часть людей, чтобы они не пошли на избирательные участки из-за страха терактов. Во-вторых, украинские власти хотят снизить уровень поддержки президента, чтобы продемонстрировать, что при Путине якобы нет достаточной безопасности в данной области. Кроме того, эти атаки, по их планам, должны стимулировать сеть союзников Запада, которые есть в России. Они надеются выйти на протесты в день выборов, показать свое несогласие. Надежды у них не очень реалистичные», — заявил Марков.

По словам политолога, еще одна причина состоит в том, что ВСУ хотят информационно прикрыть собственные провалы. Так президент Украины Владимир Зеленский хочет показать, что у украинской армии есть и успехи, а не только провалы, как пишет вся мировая пресса. Марков напомнил, что 15 марта должно пройти совещание лидеров крупнейших европейских держав, включая Германию, Францию и Польши.

«Зеленский, видимо, хочет каким-то образом повлиять на итоги этого совещания. Известно, что лидеры Франции и Польши выступают за эскалацию военного конфликта, за отправку войск стран НАТО туда. В то время как лидер Германии осторожен в этом отношении», — отметил политолог.

Марков также выразил мнение, что ВСУ таким образом готовятся к переговорам о перемирии, пытаются показать свои военные возможности, способность наступать, чтобы быстрее склонить Москву к переговорам.

Фото: IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press ВСУ сейчас атакуют российские регионы в связи с президентскими выборами

Сколько БПЛА у Украины

В конце августа прошлого года глава Госслужбы специальной связи Украины Юрий Щиголь сообщил, что Киев планирует организовать производство или закупить до 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов. По его словам, такое количество необходимо, чтобы «совершать массированные атаки и пробивать дронами» российский противовоздушный щит. Как отметил Щиголь, власти уже заключили контракты на $688 млн из $1,09 млрд, выделенных на закупку беспилотников.

«На Украине осталась достаточно серьезная инженерная школа, сильные специалисты по беспилотникам, которые собирают свои варианты из чужих деталей. По количеству применяемых беспилотников превосходство пока на стороне Украины», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru капитан III ранга запаса Максим Климов.

На ближайшее время ВСУ обеспечены дронами, уверен Климов. По его мнению, речь идет не о возможностях производства на территории самой Украины, а о потенциале поставок готовых аппаратов и деталей для сборки из стран Запада.

«У нас тоже работают отдельные структуры, но у Киева более системный подход. Нам есть над чем работать», — сказал эксперт.

Фото: МО Украины 12 марта ВСУ совершили рекордное количество нападений на Россию с начала СВО

Как противостоять атакам ВСУ

Задача состоит не столько в том, чтобы полностью предотвратить, а в том, чтобы уменьшить данную угрозу, заявил NEWS.ru военный эксперт Прохор Тебин. По его словам, эта задача решается путем создания комплексной противовоздушной обороны как в приграничных районах, так и в районах размещения основных военных и промышленных объектов в глубине России.

«Нужно также разработать меры по скорейшей ликвидации последствий применения БПЛА. Исключить сами диверсии мы не можем, поэтому если они происходят, то нужно, чтобы их последствия были минимальными и в кратчайшие сроки были ликвидированы. Нужно воздействовать на территории, с которых БПЛА взлетают. Необходимы проактивные действия по выявлению мест производства, снаряжения, ремонта, запуска беспилотных летательных аппаратов и их уничтожение», — заявил Тебин.

По его мнению, достигнуть поставленной цели с помощью БПЛА можно, нарастив как их численность, так и помехозащищенность. Также он прокомментировал сообщения о возможности Украины произвести миллион FPV-дронов в ближайшее время. По его словам, эта информация преувеличена.

«Однако все равно надо исходить из того, что они действительно могут это сделать. Эта угроза в краткосрочной перспективе никуда не исчезнет. Дискуссии в Конгрессе США и отсутствие пакета помощи на $100 млрд на это радикально не повлияют. Чтобы с этим бороться, нужны действия по разгрому инфраструктуры противника, а также наращивание оборонительных возможностей», — заключил Тебин.

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