Атаки со всех сторон, непрерывные обстрелы: как штурмуют Авдеевку 28 ноября «Это еще не конец»: ВС РФ штурмуют Авдеевский коксохимический завод

Фото: МО РФ

Российские войска атакуют ВСУ в Авдеевке со всех сторон и перешли к штурму Авдеевского коксохимического завода. Что еще известно о происходящем в районе Авдеевки, как идут бои к северу и к югу от города, в чем сложности штурма АКХЗ, что известно о потерях ВСУ?

Как идет штурм «Коксохима»

Бои за Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ, «Коксохим»), перешли в «максимальную фазу кровопролития», пишет Telegram-канал «Это еще не конец». Положение ВСУ, обороняющих завод и город, затруднено, однако украинским войска удается перебрасывать БМП, бронемашины и малые заправочные комплексы.

«На данный момент весь театр военных действий Авдеевки находится под полным огневым контролем ВС РФ. Интенсивность боев выше, чем в Бахмуте, на 30%, все остальные параметры тоже», — утверждает автор канала «Это еще не конец».

Почему так сложно штурмовать АКХЗ

Telegram-канал «Военная хроника» отмечает, что главной сложностью в ходе штурма АКХЗ стала огромная территория завода — его площадь составляет более 325 га, и там более 200 зданий, в которых ВСУ долгое время накапливали боеприпасы, снаряжение, оборудование и боевую технику.

«Коксохимический комбинат — сложное инженерно-техническое сооружение. Территория (в том числе подземные ходы) позволяет скрытно перемещаться, устраивать засады и устанавливать ловушки. Зачистка этой территории потребует значительных сил и времени», — констатирует «Военная хроника».

В то же время для ВСУ оборона Авдеевского коксохима также представляет собой сложную задачу, отмечает «Военная хроника»: боевой дух украинских произведений подорван тем, что бойцы на передовой не понимают планов командования ВСУ, и при этом скучены на небольшом участке, который постоянно находится под обстрелами ВС РФ.

«В самом городе и на территории завода присутствуют подразделения минимум трех бригад — 23-й, 110-й и 47-й ОМБр, двух стрелковых батальонов, а также бригад территориальной обороны, подразделений [операторов] БПЛА и прочих соединений. С одной стороны, количество элементов разрозненных соединений и подразделений затрудняет управление и снабжение. С другой стороны, при большом количестве подразделений их фактическая численность невелика. Плюс ежедневно они несут потери. В данный момент развивается конфликт между подразделениями 53-й и 110-й механизированных бригад. Подразделения обвиняют друг друга в трусости и нежелании оборонять Авдеевку и «Коксохим», однако при этом группировка ВСУ внутри городских кварталов и промзоны продолжает уплотняться», — сообщает «Военная хроника».

Фото: МО РФ

Что происходит к северу от Авдеевки

Российские войска продолжают операцию по окружению Авдеевки с севера и перерезанию остающихся у ВСУ линий снабжения. Telegram-канал «Дневник десантника» сообщил, что на северном фланге у Степового ВСУ предприняли контратаку при поддержке БПЛА, но были отбиты силами 114-й мотострелковой бригады ВС РФ.

В результате линия фронта здесь остается стабильной. Олег Царев в своем Telegram-канале подтверждает, что ВСУ предпринимали контратаку.

Что происходит к югу от Авдеевки

Главным направлением удара ВС РФ на этом направлении стало село Северное, к которому российские силы идут со стороны Водяного.

По последним данным, к вечеру 28 ноября российские силы смогли выйти на юго-восточную окраину Северного. Об этом пишет Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

К востоку ВС РФ смогли полностью занять СНТ «Виноградники», которое находится у южной границы Авдеевки, а ВСУ, как пишет Олег Царев, отошли севернее за карьер. В результате российский плацдарм к югу от города расширился.

По некоторым данным, ВСУ начали отступать из южных районов города. По утверждению немецкого журналиста Юлиана Репке, российским войскам удалось продвинуться примерно на 1 км вглубь южных кварталов Авдеевки.

Что известно о потерях ВСУ

Автор Telegram-канала «Записки ветерана» подтверждает высокую интенсивность боев в Авдеевке.

«За два месяца боев на Авдеевку потрачена уже половина от того, что было потрачено на Бахмут за все время операции. Потери ВСУ в сутки на Авдеевском фронте оцениваются от 50 до 100 человек убитыми», — утверждает он.

Сообщается также о значительных потерях боевой техники, поставленной Западом.

«Доподлинно известно, что ВСУ потеряли под Авдеевкой 13 танков Leopard 2, 9 танков Challenger 2 и в одном из укрепрайонов стоит заглохший Abrams, который уже заминирован на случай оперативного окружения», — пишет канал «Это еще не конец».

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