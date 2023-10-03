Аршакян: принятие Римского статута МУС Арменией не направлено против России

Фото: parliament.am

Ратификация Римского статута МУС парламентом Армении не направлена против России или ее президента Владимира Путина, заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян. По словам политика, которые приводит ТАСС, у него нет сомнений, что напряженность в отношениях с РФ будет преодолена.

Ратификация Римского статуса никак не является недружественным актом против России или президента России, как это представляют некоторые наши российские коллеги, — заявил Аршакян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает присоединение Армении к Римскому статуту МУС некорректным решением с точки зрения двусторонних отношений. Песков подчеркнул, что Россия считает народ Армении братским, но к руководству республики, по его словам, у Москвы есть вопросы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ратификация Римского статута является неверным решением и прежде всего создаст проблемы для Армении и ее граждан. Глава нижней палаты парламента указал, что развитие отношений между двумя странами — это выбор их народов, и этому противоречит решение армянского парламента.