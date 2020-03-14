https://static.news.ru/photo/fc9c1d4e-66b7-11ea-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Арсений Яценюк Фото: yatsenyuk.arseniy/facebook.com

Бывшего главу правительства Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле одной из клиник Киева.

Как рассказал изданию «Обозреватель» очевидец, личный автомобиль экс-премьера подъехал к запасному входу медицинского учреждения. Яценюк сидел на переднем сиденье и долго собирался с силами, прежде чем выйти из салона. Затем охранник, который также был в маске, под руки сопроводил своего шефа ко входу.

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо подтвердила его визит в клинику, однако призвала «не распространять панику и домыслы».

В Сети появилась новость, что Арсения Яценюка видели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком всё в порядке. <...> Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу, — написала Лаппо в Facebook.

Как писал NEWS.ru, ранее у депутата Верховной рады Украины Олега Волошина заподозрили наличие коронавирусной инфекции после того, как он встретился с заболевшим французским коллегой. Анализы Волошина на COVID-2019 оказались отрицательными.