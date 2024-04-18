Армянского активиста отправили под домашний арест за драку с депутатом Суд в Армении предписал домашний арест активисту Варданяну за драку с депутатом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционера Самвела Варданяна после потасовки с одним из депутатов правящей партии «Гражданский договор» отправили по решению армянского суда под домашний арест, сообщил адвокат активиста Рубен Меликян в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, залог был установлен в размере 7 млн драмов (около $18 тысяч).

Домашний арест и 7 млн драмов залога, — коротко пояснил ситуацию юрист.

Потасовка между Варданяном и депутатом от партии «Гражданский договор» Акопом Асланяном произошла в понедельник, 15 апреля. В этот же вечер оппозиционера арестовали.

Ранее Telegram-канал SHOT писал о задержании предполагаемого убийцы юмориста Амирана Геворкяна. По данным канала, подозреваемого настигли в Сочи спустя три месяца после преступления, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Подозреваемым оказался 33-летний участник махачкалинской команды «Лахмаджу» Артур Расулов. 18 января на фестивале КВН в Сочи он ударил экс-члена сочинской команды «Южная столица» Амирана Геворкяна, после чего тот упал, получил тяжелую травму черепа и умер.

До этого сообщалось, что жителя Московской области заключили под стражу за нападение на глухонемую женщину-таксиста в Дмитрове, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. Задержанного поместили в СИЗО до 11 мая.