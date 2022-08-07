Армянский солдат был ранен на армяно-азербайджанской границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граница Армении с Азербайджаном

Армянский солдат-срочник 20-летний Нвер Геворгян был ранен на армяно-азербайджанской границе, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны. По словам пресс-секретаря МО Армении Арама Торосяна, солдат получил огнестрельное ранение.

Инцидент произошел вечером 6 августа, на боевой позиции на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Отмечается, что жизни военнослужащего ничего не угрожает, — пишет ресурс.

3 августа азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. По сообщению Минобороны республики, операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов.

6 августа Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль гору Буздух и близлежащие высоты в Карабахе. При этом в Минобороны РФ заявляли, что обстановка в регионе обострилась: в районе высоты Сарыбаба со стороны ВС Азербайджана был нарушен режим прекращения огня.