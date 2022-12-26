Армянский министр призвал сделать все, чтобы россияне не покидали страну Глава Минэкономики Армении Кербоян призвал сделать все, чтобы россияне остались в стране

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Глава Минэкономики Армении Ваан Кербоян призвал сделать все возможное для того, чтобы россияне не уезжали из страны. Высказывание министра стало ответом на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина повысить налоги для тех граждан РФ, которые покинули страну после 24 февраля. Кербоян считает, что решения российского парламента должны в наименьшей степени повлиять на находящихся в Армении граждан РФ, передает «Sputnik Армения».

Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше, — сказал Керобян.

При этом депутат от фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян предложил парламенту Армении написать письмо российским коллегам. Парламентарий подчеркнул, что российские специалисты изменили ситуацию в IT-блоке Армении в лучшую сторону.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы разрабатывают проект закона об отмене преференций для людей, покинувших Россию, в том числе после начала специальной военной операции. Спикер предложил ввести для них повышенную ставку налогообложения.

14 декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ведется разработка законопроекта, предусматривающего ограничения на дистанционную работу для россиян, покинувших страну.