Армянский депутат призвал к импичменту президента Саркисяна

https://static.news.ru/photo/63690bfa-79d0-11eb-a571-96000091f725_660.jpg Ваагн Овакимян Фото: facebook.com/vahagn.hovakimyan

Депутат от фракции «Мой шаг» в парламенте Армении Ваагн Овакимян заявил, что видит основания для импичмента президента страны Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку главы Генерального штаба Оника Гаспаряна.

Альянс политических сил «Мой шаг» поддерживает премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее в администрации Саркисяна сообщили, что он вернул главе правительства с возражениями в рамках конституционных полномочий указ об отставке Гаспаряна. Премьер, комментируя это событие, отметил, что повторно потребует отставки.

Депутат считает, что президент произвольно воспользовался своей властью и потенциально может нанести ущерб безопасности страны.

Шаги Армена Саркисяна, сделанные им в последнее время, похоже, направлены на то, чтобы вызвать упомянутые негативные последствия. Таким образом, можно констатировать наличие серьёзных оснований для инициирования процесса импичмента Армена Саркисяна на основании грубого нарушения конституции, — написал Овакимян в Facebook.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Как писал NEWS.ru, представитель оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что протестующие останутся на проспекте Баграмяна в Ереване перед парламентом до момента, пока премьер не уйдёт в отставку.