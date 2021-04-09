Командующий российскими миротворцами обвинил Ереван в дезинформации

https://static.news.ru/photo/bef8c1da-992f-11eb-ad9e-96000091f725_660.jpg Рустам Мурадов Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

На авиаборту, прибывшем вечером 8 апреля в ереванский аэропорт «Эребуни», не оказалось армянских военнопленных. Ранее представители властей Армении заявляли о том, что в республику якобы должны быть доставлены её граждане, обвиняемые в Азербайджане в террористической деятельности.

Несмотря на ожидания армянской стороны, на самолёте, прибывшем в Ереван, был лишь командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он опроверг ранее появившиеся слухи о том, что борт должен был доставить военных, задержанных после завершения боевых действий в Карабахе в 2020 году.

Был обычный рабочий визит, — заявил вернувшийся из Баку Мурадов в ереванском аэропорту.

Проблема в том, что ранее пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян официально заявила, что самолётом из Азербайджана в республику вернётся группа армянских военнопленных. «Это была ложная провокация, ваши власти вводят вас в заблуждение», — отметил в этой связи Мурадов.

Подобные перипетии, впрочем, могут иметь и далеко идущие последствия, ударив по избирательной кампании действующего премьера Армении Никола Пашиняна. Его противники неоднократно обвиняли главу кабмина в фактической капитуляции в ходе осенней кампании, а сейчас же вновь неоправдавшиеся надежды населения ещё больше ослабляют пашиняновские позиции.

Впрочем, противоречивые данные о процессе обмена пленными, который протекает под кураторством российских миротворческих сил, могут стать не самым важным фактором в парламентской кампании в Армении. Республика столкнулась с рядом других серьёзных вызовов: от пандемии коронавируса до проседания в экономике, начавшегося ещё раньше. И, как писал NEWS.ru, в этих условиях даже теряющий политические очки Пашинян всё ещё выглядит более компетентной фигурой, чем его возможные конкуренты.