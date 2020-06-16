Армянские депутаты согласовали арест лидера оппозиции

https://static.news.ru/photo/25ef35d0-afdf-11ea-bca1-fa163e074e61_660.jpg Гагик Царукян Фото: instagram.com/gagik_tsarukyan

Депутаты Национального собрания Армении провели голосование об аресте лидера оппозиционной партии страны «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Большинство политиков поддержали решение.

Из 132 членов парламента «за» проголосовали 87, передаёт ТАСС. Таким образом политики санкционировали арест.

Партия «Процветающая Армения» имеет вторую по величине крупную фракцию в парламенте Армении. Бизнесмен Царукян основал её в 2006 году.

Утром 14 июня СНБ Армении сообщила, что раскрыты случаи нарушений, связанных с бизнесом оппозиционера, на сумму в $60 млн. В свою очередь пресс-секретарь Царукяна Света Тоноян заявила, что свои компании лидер «Процветающей Армении» передал в доверительное управление. По её словам, сам он в данный момент бизнесом не занимается.

В этот же день силовики провели обыски у него дома. Политик назвал их политически мотивированными. По его словам, это происходит из-за его заявления о неспособности действующего правительства справиться с ситуацией в стране, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Царукяна доставили на допрос в Службу национальной безопасности и у здания ведомства началась акция протеста. Сотрудники правоохранительных органов задержали на ней 91 человека. По данным местного МВД, демонстрантов задержали из-за нарушения режима чрезвычайного положения. После составления протоколов их отпустят.