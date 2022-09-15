Армянские депутаты отправились в парламент для запуска импичмента Пашиняну

Фото: Социальные сети

В Армении оппозиционные депутаты направились в здание парламента республики с целью начать процедуру импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну. По словам одного из парламентариев, представителя фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна, попасть в здание они смогут через служебный вход. Об этом сообщает РИА Новости.

Для отстранения Пашиняна от власти необходимо 35 голосов депутатов от оппозиции, а также 18 голосов от представителей правящей партии «Гражданский договор».

Ранее протестующие в Ереване призвали депутатов объявить импичмент премьер-министру страны. При этом депутатам от «Гражданского договора» дали час, чтобы явиться для запуска процедуры в парламент.

Ранее сообщалось, что Пашинян якобы рассказал о намерении подписать некий документ с Азербайджаном. В дальнейшем он опроверг данное заявление. По словам Пашиняна, информация о подписании официальной бумаги — манипуляция и информационная диверсия против республики.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном Армения потеряла 49 человек. Он добавил, что эта цифра не окончательная.