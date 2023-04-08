Армянская полиция задержала дезертира из России В Ереване правоохранителями задержан мужчина, разыскиваемый в России за дезертирство

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Полиция в Ереване задержала мужчину, разыскиваемого в России по обвинения в дезертирстве. Об этом сообщает МВД Армении. Задержание произошло в пятницу, 7 апреля.

Седьмого апреля на ереванской улице Нар-Доса был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве, — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что о произошедшем сообщили в прокуратуру, а также донесли информацию до инициаторов розыска.

Ранее сообщалось, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора Федеральной службы охраны (ФСО) из Новосибирска к шести с половиной годам колонии строгого режима и лишил его офицерского звания. По данным СМИ, мужчина пытался уехать в Казахстан после начала частичной мобилизации.

Также стало известно, что российские военные, впервые дезертировавшие ввиду тяжелой жизненной ситуации, могут быть освобождены от уголовной ответственности. К таким ситуациям относятся тяжелые болезни родных, а также акты насилия со стороны сослуживцев или невозможность получить необходимую медицинскую помощь.