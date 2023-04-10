Армянская полиция отпустила задержанного за дезертирство россиянина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армянская полиция отпустила россиянина, задержанного в Ереване по запросу России за дезертирство, сообщает Armenia Today. Как заявили в Генпрокуратуре страны, вопрос выдачи мужчины в Москву не рассматривается.

Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам, — объяснили в ведомстве.

Само задержание произошло в пятницу, 7 апреля. 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве, был доставлен в полицию.

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора Федеральной службы охраны (ФСО) из Новосибирска к шести с половиной годам колонии строгого режима и лишил его офицерского звания. По данным СМИ, мужчина пытался уехать в Казахстан после начала частичной мобилизации.

Также стало известно, что российские военные, впервые дезертировавшие ввиду тяжелой жизненной ситуации, могут быть освобождены от уголовной ответственности. К таким ситуациям относятся тяжелые болезни родных, а также акты насилия со стороны сослуживцев или невозможность получить необходимую медицинскую помощь.