Армянская оппозиция завершила акции протеста

https://static.news.ru/photo/c573607c-395f-11eb-a2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: IshkhanSaghatelyanOfficial/facebook.com

Акции протеста в центре Еревана и других городов Армении, проводимые местной оппозицией, завершены. Об этом вечером 8 декабря на своей официальной странице в социальной сети сообщил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Задача протестующих заключалась в том, чтобы премьер-министр государства Никол Пашинян покинул занимаемую должность. Митинги начались после ультиматума, срок которого истёк в полдень вторника, 8 декабря.

Между сторонниками и противниками политика происходили многочисленные стычки. На дорогах образовывались пробки, полиция свозила людей в участки.

Призываю всех наших соотечественников в 17:00 (16:00 мск) завершить все акции протеста. Вечером Комитет выступит с заявлением и представит наши дальнейшие действия, — написал Сагателян в Facebook.

Ультиматум Пашиняну был объявлен «Комитетом за спасение родины» из 17 оппозиционных партий в субботу, 5-го числа. В этот день к особняку премьер-министра вышли протестующие и потребовали его отставки. О том, что после истечения срока ультиматума в стране начнутся акции неповиновения, а участники движения сами снимут политика с должности, объявил Сагателян. Причиной акций протеста стало соглашение о прекращении огня в Карабахе, которое подписал премьер.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, католикос всех армян Гарегин II в своём телеобращении призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна покинуть свой пост.