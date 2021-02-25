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Армянская оппозиция поддержала требование военных об отставке Пашиняна

13:46, 25 февраля 2021 18
Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Оппозиционное «Движение за спасение родины» солидаризировалось с требованием Генерального штаба ВС Армении об отставке главы правительства страны Никола Пашиняна и созвало своих сторонников на митинг.

«Движение за спасение родины» приветствует заявление высшего командного состава ВС. Призываем армянской народ собраться на площади Свободы [в Ереване], — цитирует заявление оппозиционного объединения ТАСС.

Оппозиционеры заявляют, что именно армия является гарантом единства и безопасности Армении. Движение призвало сторонников поддержать вооружённые силы в их требованиях.

Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и главу Генштаба. Военнослужащие 24 февраля выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Пашинян позвал своих сторонников на улицы. Как писал NEWS.ru, армянский премьер выступил с речью в Ереване, заявив, что обстановка в стране тяжёлая, но управляемая. Он добавил, что уволенные им командиры Генштаба остаются его «братьями, солдатами Родины». Кроме того, Пашинян сообщил, что не собирается бежать из страны.

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