Армянская оппозиция поддержала требование военных об отставке Пашиняна

https://static.news.ru/photo/960c3bce-7758-11eb-b3f2-96000091f725_660.jpg Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Оппозиционное «Движение за спасение родины» солидаризировалось с требованием Генерального штаба ВС Армении об отставке главы правительства страны Никола Пашиняна и созвало своих сторонников на митинг.

«Движение за спасение родины» приветствует заявление высшего командного состава ВС. Призываем армянской народ собраться на площади Свободы [в Ереване], — цитирует заявление оппозиционного объединения ТАСС.

Оппозиционеры заявляют, что именно армия является гарантом единства и безопасности Армении. Движение призвало сторонников поддержать вооружённые силы в их требованиях.

Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и главу Генштаба. Военнослужащие 24 февраля выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Пашинян позвал своих сторонников на улицы. Как писал NEWS.ru, армянский премьер выступил с речью в Ереване, заявив, что обстановка в стране тяжёлая, но управляемая. Он добавил, что уволенные им командиры Генштаба остаются его «братьями, солдатами Родины». Кроме того, Пашинян сообщил, что не собирается бежать из страны.