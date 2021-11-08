Армянская оппозиция объявила о создании сопротивления

Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян заявил о создании в стране общенационального движения сопротивления. Такое заявление он сделал в ходе митинга оппозиции, который организовал блок «Айастан» в Ереване, пишет Sputnik Армения. По его словам, борьба будет идти как на внешнем, так и на внутреннем фронте.

На внешнем фронте мы будем демонстрировать всему миру и противнику, что у [премьер-министра] Никола [Пашиняна] нет мандата представлять весь армянский народ, и любой подписанный нынешними властями антиармянский документ неприемлем для нас, — сказал он.

На внутреннем борьбу планируется вести во всех сферах — от судебной до экономической. По его словам, действующие власти страны «своими фальшивыми лозунгами о мирном сосуществовании ведут страну к новой капитуляции», передаёт ТАСС.

В свою очередь бывший президент страны Роберт Кочарян в ходе акции заявил , что делимитация границы с Азербайджаном будет означать признание Ереваном анклавного состояния Карабаха. В результате регион окажется в составе Азербайджана.

Митинг прошёл на площади Свободы в Ереване. Протесты приурочены к годовщине подписания трёхстороннего договора лидеров России, Азербайджана и Армении. На акции присутствовали сторонники оппозиционного блока «Айастан», возглавляемого экс-президентом Робертом Кочаряном, представители блока «Честь имею», который возглавляет экс-директор Службы нацбезопасности, лидер партии «Отечество» Артур Ванецян.

В Армении Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, на него заведено дело.