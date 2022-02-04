Армянская оппозиция не выдвинет кандидата на пост президента

Парламентские оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» не будут выдвигать кандидата на пост президента Армении и не станут участвовать в выборах, следует из их совместного заявления. Оппозиция считает нецелесообразным участие в легитимации этих выборов, сообщает Sputnik Армения.

Мы обсудили вопрос о целесообразности выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации считаем неприемлемым и неверным участие в выборах, — говорится в заявлении.

Они также выразили недовольство тем, что на пост президента, который должен оставаться беспристрастным и заботиться об общенациональных интересах, правящая партия выдвинула кандидата, думающего только об интересах нынешней власти.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что выборы президента страны пройдут в марте. Его партия выдвинула на пост главы государства министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.

Армен Саркисян подал в отставку 23 января, назвав причиной «отсутствие инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны». Его полномочия были официально прекращены 1 февраля, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе.