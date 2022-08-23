Армянская оппозиция начала митинг в Ереване

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Участники митинга. Ереван. Архивное фото

В Ереване стартовал митинг «Движение независимости», передает Telegram-канал «Sputnik Армения». Акция приурочена ко Дню принятия декларации о независимости Армении, который отмечается 23 августа. Руководит митингом экс-губернатор Вайоц Дзора и бывший глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян. Митингующие намереваются добиться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Организаторы акции заявили, что будут добиваться встречи с премьером Пашиняном, чтобы передать ему требование об отставке, — передает Telegram-канал.

В последние месяцы Армения столкнулась с новым витком уличных манифестов, участники которых требуют от премьер-министра уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном.

В мае оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих. В конце июня массовый митинг прошел в центре Еревана.