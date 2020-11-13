Оппозиционная партия «Адеквад» заявила о задержании своего лидера

https://static.news.ru/photo/a1ba0f06-26c1-11eb-83b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители армянской оппозиционной партии «Адеквад» заявили о задержании её лидера Артура Даниеляна.

Члены партии отметили, что им не известны причины задержания и даже то, кто именно его осуществил.

Артур Даниелян недавно был арестован. Мы до сих пор не знаем конкретно — Службой национальной безопасности или полицией, мы даже не знаем, почему, — сообщается в Telegram-канале партии.

Представители партии «Адеквад» пообещали сообщить подробности произошедшего, когда они станут известны.

Ранее Даниелян активно критиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

Армянские власти призвали оппозицию предоставить дорожную карту «достижения победы в войне, которая будет возобновлена». В правящей партии также отметили, что считают подписанное премьером соглашение возможностью избежать как жертв, так и «полной потери Карабаха».

Как писал NEWS.ru, 14 ноября сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержали бывшего главу своего ведомства, руководителя партии «Родина» Артура Ванецяна по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.