Армянская оппозиция анонсировала новый митинг в Ереване Представитель оппозиции Армении Теванян анонсировал новый митинг 20 сентября

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики

Армянская оппозиция проведет новый митинг у здания правительства в Ереване в поддержку Карабаха вечером 20 сентября, заявил руководитель блока «Мать Армения» Андраник Теванян в прямом эфире в соцсетях. По его словам, одним из главных требований будет отставка премьер-министра Никола Пашиняна. По словам Теваняна, Пашинян «отказался от Карабаха» и все происходящее сейчас — это следствие его политики.

Предварительно мы приняли решение провести на площади Республики большой митинг в 19:00, — сказал он.

Полицейские в ночь на 20 сентября разблокировали здание посольства РФ в Ереване. Отмечалось, что были задержаны несколько протестующих.

Ранее сообщалось, что в Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России в Армении. Большое скопление людей было замечено как у главного входа в здание, так и на заднем дворе.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. На этом фоне у здания правительства Армении собрались протестующие из-за обострения ситуации в регионе. Они потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе.

Вскоре начались стычки с полицией, демонстранты попытались попасть внутрь. В результате пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Пострадавшие госпитализированы, они проходят медицинское обследование.