Армяне вышли на митинг против российских миротворцев

Фото: odkb-csto.org

Армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди, передает Sputnik Азербайджан. По информации издания, дорога в Армению закрыта уже на протяжении шести часов. Пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на километры. Прежде азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Глава Общественного объединения по экологическому просвещению и экологическому мониторингу Азербайджана Гамза Юсубова в свою очередь сказала, что акция продолжится, пока на место не приедет командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

У нас к нему есть конкретные вопросы. Мы также направили обращение в посольство России. Высказали им опасения по поводу разграбления наших национальных богатств на землях, которые в течение 30-летней армянской оккупации подвергались экологическому террору. Хотя война закончилась два года назад, на территории, контролируемой российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в Карабахском экономическом районе, все также продолжается экологический террор, — отметила Юсубова.

Она подчеркнула, что на прошлой неделе организации было отказано в проведении мониторинга. Волков должен приехать и пообещать, что экологи смогут работать на территории Азербайджана, где проживают армяне, добавила Юсубова.

Ранее МИД Азербайджана направил Москве ноту в связи с невозможностью представителей республики посетить месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе. Баку потребовал обеспечить доступ к указанным месторождениям.