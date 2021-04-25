Армяне устроили акцию возле памятника нацистскому коллаборанту в Карабахе

https://static.news.ru/photo/61b01b00-a68a-11eb-9659-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В Нагорном Карабахе представители армянской общины вышли на акцию у памятника нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде — его скульптура установлена в азербайджанском городе Ходжавенд. Об этом сообщает Telegram-канал Caucasian Bureau.

Активисты установили плакат с хештегом #ЭтоВамНеАрмавир. В настоящее время в социальных сетях под этим хештегом проходит обсуждение новости о вероятном демонтаже этого памятника ко Дню Победы из-за давления российских миротворцев.

В 2019 году депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов закрасил табличку с именем Гарегина Нжде, установленную территории армянского храма, чёрной краской. Таким образом он добился её снятия. Активисты, вывесившие плакат с надписью «ЭтоВамНеАрмавир», напоминают о проведении этой акции и выступают против демонтажа памятника.

Гарегин Нжде — армянский политический и военный деятель, который являлся основоположником цехакронизма — армянской националистической идеологии. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистами. Тем не менее в Армении ряд политиков и политических деятелей считают его национальным героем. Более того, в Ереване в 2016 году был установлен бронзовый памятник Нжде: показательно, что на его открытии присутствовал занимавший тогда пост президента республики Серж Саргсян.